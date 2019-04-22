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مصرع طفلين وإصابة سائق فى حادث إنقلاب سيارة بسوهاج

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:09 م
مصرع طفلين وإصابة سائق فى حادث إنقلاب سيارة بسوهاج انقلاب سيارة
سوهاج محمود مقبول
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شهد طريق فرعى بناحية قرية بنهو دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج ، حادث إنقلاب سيارة نصف نقل مما نتج عنه وفاة طفلين وإصابة سائق .
تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء على صالح ،  نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ووجود متوفين ومصاب تم نقل المتوفين والمصاب لمستشفى طهطا العام.
 
وعلى الفور أنتقلت القيادات الأمنية وتبين من التحريات إنقلاب السيارة رقم 3512 نقل أسيوط على طريق فرعى بناحية قرية بنهو نتج عن الحادث وفاة الطفلة "إيمان . ا . ف 10 سنوات وتقيم قرية بنهو ووفاة الطفل " يوسف . ع . ع 9 سنوات "  ويقيم ذات العنوان وإصابة " محمد . ا . ف 37 سنة "  ويقيم أسيوط .
 
وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود جرح متهتك بفروة الرأس وجروح أخرى متفرقة بالجسم تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق  وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
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