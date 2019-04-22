مصرع شاب متأثرا بجراحه من الاصطدام بآلة حصاد القمح فى الوادى الجديد

تلقي اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد وصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة "محمد سعيد أحمد محمود" 18 سنة مقيم بقرية العوينة بمركز الداخلة، إثر اصطدامه فى جسم آلة حصاد القمح بمنطقة قرية عزبة "الشوش" التابعة لمركز بلاط، بعد سحب سير الآلة ملابسه مما تسبب فى اصطدام جسم الشاب بالآلة، وأدى إصابته بنزيف حاد فى عظام الفخذ جراء الصدمة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.