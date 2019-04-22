video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب متأثرا بجراحه من الاصطدام بآلة حصاد القمح فى الوادى الجديد

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:05 م
مصرع شاب متأثرا بجراحه من الاصطدام بآلة حصاد القمح فى الوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات
إضافة تعليق

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، متأثرا بجراحه بعد اصطدامه بآلة حصاد القمح بمنطقة قريبة من عزبة "الشوش" التابعة لمركز بلاط فى الوادي الجديد. 

تلقي اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد وصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام. 
 
تبين وفاة "محمد سعيد أحمد محمود" 18 سنة مقيم بقرية العوينة بمركز الداخلة، إثر اصطدامه فى جسم آلة حصاد القمح بمنطقة قرية عزبة "الشوش" التابعة لمركز بلاط، بعد سحب سير الآلة ملابسه مما تسبب فى اصطدام جسم الشاب بالآلة، وأدى إصابته بنزيف حاد فى عظام الفخذ جراء الصدمة. 
 
وتم  نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين طريق بورسعيد - الإسماعيلية

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة