مصدر وزارى لوكالة تسنيم: أمريكا ستفشل فى وقف صادرات نفط إيران

رويترز

نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية اليوم الاثنين عن مصدر لم تسمه بوزارة النفط الإيرانية قوله إن الولايات المتحدة ستبؤ بالفشل فى قطع صادرات بلاده من النفط، حتى إذا أنهت واشنطن الإعفاءات الممنوحة لبعض مشترى الخام من طهران.

كان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أن على مشترى النفط الإيرانى وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة 3% فى أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

ونقلت تسنيم عن المصدر "المطلع" قوله "استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تكون صفرا فى أى حال إلا أن تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط... وهذا غير وارد حاليا."