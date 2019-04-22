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مسيرة لعلماء الدين بالدقهلية بمشاركة المحافظ لحث المواطنين على الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:02 ص
مسيرة لعلماء الدين بالدقهلية بمشاركة المحافظ لحث المواطنين على الاستفتاء مسيرة لعلماء الدين بالدقهلية بمشاركة المحافظ لحث المواطنين على الإستفتاء
الدقهلية شريف الديب
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قاد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يرافقه الشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف، مسيرة لعلماء الدين بالدقهلية من ديوان عام المحافظة إلى مسجد النصر، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.
 
وقال شاروبيم فى نهاية المسيرة، إن هذه الروح الوطنية ليست غريبة على علماء الدين، وهم شركاء فى كل الثورات التى شهدتها مصر وحتى اليوم، كما أنهم شركاء فى إرساء القيم النبيلة والأخلاق الحميدة. 
 
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وقدم المحافظ، الشكر للعلماء المشاركين فى المسيرة، قائلا "إنكم تقودون الأمة نحو مستقبل زاهر ومشرق".
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
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وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 
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