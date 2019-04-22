مستوى خدمات بريد الإمارات يغضب الشيخ محمد بن راشد.. اعرف التفاصيل

كتب محمد عبد العظيم

أبدى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى استيائه من مستوى الخدمات فى بريد الإمارات، وذلك بعد أن حصل على صورة لأحد فروع البريد ويوجد بها ازدحام، مؤكدا أن لن يوافق على استمرار هذه الخدمات بهذا الشكل.

وقال الشيخ محمد بن راشد، "صورة وصلتنى عبر متسوق سرى لمستوى الخدمات فى بريد الإمارات.. ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقى من يستمر فى تقديم هذا المستوى".