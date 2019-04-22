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مستشار بالديوان الملكى السعودى يؤكد متانة العلاقات السعودية – اللبنانية

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:38 م
مستشار بالديوان الملكى السعودى يؤكد متانة العلاقات السعودية – اللبنانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعه
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 أكد المستشار فى الديوان الملكي السعودى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعه، متانة وقوة العلاقات بين المملكة ولبنان، مشيرا إلى حرص بلاده على دعم البرامج الإغاثية والإنسانية لجميع المحتاجين سواء من اللاجئين أو المحتاجين في لبنان.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار بالديوان الملكي السعودي، عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى اللبنانية، والوفد المرافق له، حيث يجري زيارة رسمية إلى لبنان.
وقال: "سوف نمد أيدي التعاون سواء مع دار الفتوى أو المنظمات الإنسانية الخاصة بها أو المنظمات المؤسسات الإنسانية الحكومية والمجتمعية في لبنان، وإنني على يقين أن هذه الزيارة سوف يتمخض عنها العديد من البرامج التي تخدم اللاجئين والمحتاجين في لبنان وستعود بالخير على الجميع".
وأضاف: "الجميع متفاءل بمستقبل لبنان ولست أنا فقط، فهناك حرص من جانب جميع الطوائف اللبنانية على بناء لبنان جديد، ومتأكد أن الدول الصديقة والمحبة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية سوف تدعم عودة لبنان لبنائه وتطوره".
من جانبه، أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية على الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "للتخفيف من جراح المحتاجين في لبنان والمنطقة العربية".


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