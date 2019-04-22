مستشار الرئيس اليمنى: السلام الزائف مع الحوثيين يتسبب فى استمرار الحرب

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وصف عبد الملك المخلافى مستشار الرئيس اليمنى ووزير الخارجية السابق، عملية السلام مع مليشيا جماعة الحوثى ب"الزائفة"مؤكدا أنها السبب فى استمرار الحرب التى تشهدها البلاد.

وأعرب المخلافى ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ عن اقتناعه بأن الترويج لعملية سلام زائفة مع الحوثيين تتسبب فى استمرار واندلاع الحرب فى اليمن.

وأضاف المسئول اليمنى أن المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث تجاهل قضية المعتقلين رغم وجود اتفاق واضح بشأنها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات عديدة من أجل تحقيق تقدم فى بناء السلام فى البلاد.

واتهم المخلافى منظمات الأمم المتحدة بالتقصير فى واجبها الإنسانى والقانونى تجاه الشعب اليمني، مشددا على ضرورة انتهاء الحرب فى اليمن.

كان مارتن جريفث، قد أكد فى وقت سابق أن "الحل السياسى فى اليمن لا يزال قائما، وأن الحرب لا يمكن أن تنوب أبدا عن السلام"، مشيرا إلى أن محنة الشعب اليمنى زادت كثيرا خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد.

ووفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه فى ستوكهولم فى ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى سحب القوات من مدينة الحديدة وموانئ المدينة والصليف ورأس عيسى شمال غربى اليمن.

فى سياق متصل بالتطورات الميدانية، ذكرت مصادر يمنية محلية،بأن مليشيات الحوثى جددت انتهاكاتها بعدد من جبهات محافظة الحديدة، حيث قصفت مواقع قوات المقاومة المشتركة فى شرق كل من مدينتى "الصالح" و"الدريهمي"، فضلا عن إطلاق نيران أسلحتها على مواقع المقاومة المشتركة والمدنيين فى مركز مديرية "حيس" و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه.

وأضافت المصادر أن المليشيات تدفع بعتاد قتالى جديد باتجاه منطقة "الجبلية" الواقعة جنوبى التحيتا، مشيرة إلى إصابة طفل فى التحيتا برصاص قناص حوثي.