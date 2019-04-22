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مسئولة أممية: نشجع الدول على دراسة تجربة مصر فى بناء مدن جديدة

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:24 م
مسئولة أممية: نشجع الدول على دراسة تجربة مصر فى بناء مدن جديدة رانيا هداية مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
كتبت: إنجى مجدى
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  قالت رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر أن البرنامج يعمل بالشراكة مع الحكومة المصرية على مشروعات تبلغ قيمتها ٢٠ مليون دولار تمتد فى الفترة من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١.

وأضافت هداية، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المقر الجديد للبرنامج الأممى والذى يستضيفه مركز بحوث الإسكان، إن العديد من الدول العربية تتطلع لدراسة التجربة المصرية فى بناء المدن الجديدة.

وأوضحت أن المكتب عمل مع الحكومة المصرية على السياسة الحضرية والوطنية وهى الشراكة التى حققت نجاح كبير يستشهد به برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ويشجع الدول العربية الاخرى على نقلها.

 

وأضافت مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن تجربة مصر فى إنشاء المدن الجديدة، واسعة وبالفعل تسعى العديد من الدول فى العالم العربى لدراستها والاستفادة منها، مشيرة إلى أن دراسة إدخال نماذج المدن الذكية فى مصر موضحة أن الاهم هو كيفية استغلال التكنولوجيا بما يتناسب مع طبيعة المجتمع والبلد.

 

 

 


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رانيا هداية

برنامج الأمم المتحدة

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية




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