مسئولة أممية: نشجع الدول على دراسة تجربة مصر فى بناء مدن جديدة

كتبت: إنجى مجدى

قالت رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر أن البرنامج يعمل بالشراكة مع الحكومة المصرية على مشروعات تبلغ قيمتها ٢٠ مليون دولار تمتد فى الفترة من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١.

وأضافت هداية، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المقر الجديد للبرنامج الأممى والذى يستضيفه مركز بحوث الإسكان، إن العديد من الدول العربية تتطلع لدراسة التجربة المصرية فى بناء المدن الجديدة.