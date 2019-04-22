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مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الطرق لتأمين الرحلات بأخر أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:35 ص
مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الطرق لتأمين الرحلات بأخر أيام الاستفتاء حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأثنين، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى خلال أخر أيام الاستفتاء على الدستور.
 
ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق ومراقبة حركة السيارات وتأمين رحلات الناخبين من وإلى مدن القاهرة الكبرى والمحافظات.
 
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

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