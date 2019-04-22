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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:53 م
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مديرية الشباب بسوهاج وعمال الزيوت بطنطا ينظمون مسيرة للحث على المشاركة بالاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:26 م
مديرية الشباب بسوهاج وعمال الزيوت بطنطا ينظمون مسيرة للحث على المشاركة بالاستفتاء مديرية الشباب بسوهاج
سوهاج محمود و مقبول الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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نظمت مديرية الشباب والرياضة، منذ قليل، مسيرة كبيرة بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك لحث المواطنين على الخروج والمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية والتى تنتهى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء.

من جانبه قال كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن الهدف من المسيرات التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة، هو التوعية بضرورة وأهمية هذا الحدث الذى سوف يغير الواقع المصرى، ويغير واقع المواطن من خلال الاستمرار فى عمليات التنمية المستدامة للبلاد.

كما نظم المئات من عمال شركة طنطا للزيوت والصابون بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة بشوارع مدينة طنطا، لتأييد التعديلات الدستورية، على انغام الدفوف.

ورفع العاملون بالشركة لافتات لتأييد الدستور، وتوجهوا إلى مقر لجنتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، "مرددين هتافات تحيا مصر يحيا الرئيس السيسي".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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