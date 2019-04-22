محافظ بنى سويف يلتقى بمجموعة من الشباب الجامعى أثناء إدلائهم بأصواتهم

بنى سويف: هانى فتحى

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومها الثالث، والتي شملت عدد من اللجان في مدينة بني سويف، حيث اطمأن المحافظ على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لسير الاستفتاء باللجان، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة، ومستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكافة المقترعين خاصة كبار السن وذوى الإعاقة.

والتقى المحافظ في لجنة مقر جمعية الشبان المسلمين بمجموعة شباب من جامعة بني سويف،والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، معربًا عن تقديره للشباب الذين حرصوا على المشاركة والتعبير عن رأيهم في هذا الاستحقاق الدستوري الذي هو حق لكل مواطن.

وقال محافظ بني سويف إن الدولة المصرية تثق في شبابها الواعي والمحب لوطنه، وذلك من منطلق أنهم قوة مصر في الحاضر، وأملها في مستقبل أفضل، وأن هذه الفترة تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، حيث توليهم الدولة اهتماما كبيرا وتفسح لهم المجال في مختلف المناحى.

ومن جانبهم، حرص الشباب وأساتذة الجامعة الحاضرين معهم على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ المستشار هاني عبد الجابر وفي حضور رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، في مشهد وطني وسط فرحة كبيرة، حيث أكدت جموع الشباب المشاركين أنهم جاءوا من منطلق مسئوليتهم الوطنية،ورغبتهم في أن تستكمل الدولة مسيرة العطاء والتنمية، وأن لا يتركوا ثغرة لغير ذلك.

وتفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف "صباح اليوم "عدد من اللجان الفرعية بمراكز:ببا،والفشن، واهناسيا،والتي شهدت اقبالا ملحوظاً من الناخبين،وذلك في إطار المتابعة اللحظية لعملية الاستفتاء وضمان تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة على أكمل وجه ، حيث يحق التصويت بالمحافظة لمليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعين على 9 لجان عامة تشتمل على 482 مقر انتخابي تضم 514 لجنة فرعية

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.