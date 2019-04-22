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محافظ القاهرة: انتظام جميع لجان الاستفتاء على الدستور فى اليوم الثالث

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:59 ص
محافظ القاهرة: انتظام جميع لجان الاستفتاء على الدستور فى اليوم الثالث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى غرفة العمليات المركزية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة من داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، انتظام كافة اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 1388 لجنة على مستوى أحياء القاهرة لليوم الثالث للتصويت على التعديلات الدستورية فى موعدها بدون أى تأخير أو معوقات واستعدادها لاستقبال المواطنين لحين موعد الغلق والمقرر بمعرفة اللجنة الوطنية للانتخابات على أن يتم نقل الصناديق لأعمال الفرز والتجميع للجان العامة والبالغ عددها 44 لجنة بالقاهرة.
 
وأشاد المحافظ على الروح والإصرار من جانب المواطنين على إبداء رغبتهم وحرصهم على استخدام حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والأمان للوطن.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.              

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 


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