محافظ القاهرة: انتظام جميع لجان الاستفتاء على الدستور فى اليوم الثالث

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة من داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، انتظام كافة اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 1388 لجنة على مستوى أحياء القاهرة لليوم الثالث للتصويت على التعديلات الدستورية فى موعدها بدون أى تأخير أو معوقات واستعدادها لاستقبال المواطنين لحين موعد الغلق والمقرر بمعرفة اللجنة الوطنية للانتخابات على أن يتم نقل الصناديق لأعمال الفرز والتجميع للجان العامة والبالغ عددها 44 لجنة بالقاهرة.

وأشاد المحافظ على الروح والإصرار من جانب المواطنين على إبداء رغبتهم وحرصهم على استخدام حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والأمان للوطن.