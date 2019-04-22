محافظ الجيزة يقدم العزاء لأسرة مواطن توفى أثناء مشاركته بالاستفتاء بالبدرشين

قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى المواطن شوقى محمد على أبوجبة، والبالغ من العمر 70 عامًا، الذى أصر على الإدلاء بصوته داخل لجنة بمدرسة أحمد عرابى، بمركز ومدينة البدرشين رغم مرضه الشديد حيث شعر بهبوط حاد وتم نقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ووافته المنية.

واستمرارًا لجولات محافظ الجيزة الميدانية اليومية لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتواجد بين المواطنين تفقد المحافظ المراكز الانتخابية بحى بولاق الدكرور بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسى ومدرسة التحرير للتعليم الأساسى ومدرسة رفاعة الطهطاوى الثانوية بنين كما تفقد مدرسة صفية زغلول الأبتدائية ومدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بمدينة كرداسة ومدرسة الشهيد مستشار صابر سعيد سلامه الإعدادية بنين ومدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنات ومدرسة دولسى الثانوية المشتركة بقرية البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم ومدرسة الشهيد عبد الله ابوزيد للتعليم بمنشأة القناطر.

كما اطمأن المحافظ على التسهيلات التى قدمتها المحافظة لمواطنيها للتيسير عليهم فى عملية الاستفتاء التى شملت توفير مقاعد ومظلات للاستراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالاضافه الكراسى المتحركة وسيارات نقل المواطنين الذين يصعب عليهم الوصول إلى لجانهم.

وأعرب المحافظ عن سعادتة بإقبال المواطنين والمشاركة فى صناعة مستقبل الوطن مؤكدا أنه تم تذليل كل المعوقات للتسهيل على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الانتخابات الرئيسية بديوان عام المحافظة فى تواصل دائم مع كل الوحدات المحلية والمديريات للتنسيق والمتابعة الدورية لكل مسئول إضافة إلى تشكيل فرق مختصة تعمل بصفه دورية على مدار الــ 24 ساعة لسرعة التعامل مع أية مشكلات أو حالات طوارئ وللرد على أية إشاعات قد تؤثر على سير الانتخابات.

رافق المحافظ خلال جولاته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور وضياء ابو العزم رئيس مدينة كرداسة وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم والعميد ايمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.