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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 م
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محافظ أسيوط يوجه بتوفير سبل الرعاية للمصابين وأسر المتوفين فى حادث مرورى بليبيا

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:41 م
محافظ أسيوط يوجه بتوفير سبل الرعاية للمصابين وأسر المتوفين فى حادث مرورى بليبيا اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدري
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وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتوفير سبل الرعاية للمصابين وأسر المتوفين في حادث مرورى وقع أمس ببنى غازى في ليبيا ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من محافظة أسيوط.
 
وأشار إلى التواصل مع الأجهزة المعنية بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول الجثامين والمصابين إلى مسقط رأسهم بقرية الأنصار بمركز القوصية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية اللازمة لأهليهم معطياً تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتلبية جميع طلبات واحتياجات أسرهم داعيا المولى عز وجل أن يشفي المصابين ويتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية بالدولة على الوقوف بجانب أبنائها في الداخل والخارج وتقديم يد العون لهم.
 
وكان حادث مروري قد وقع بالجماهيرية العربية الليبية الشقيقة وبمدينة بني غازي حيث انقلبت سيارة ميكروباص أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من قرية الأنصار بمركز القوصية في محافظة أسيوط وذلك أثناء عودتهم من الأراضي الليبية إلى مصر.
 
 
 

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