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متكئا على عكازه.. حكاية عم سيد رضوان يتحدى مرضه ويشارك فى الاستفتاء.. صور

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:47 م
متكئا على عكازه.. حكاية عم سيد رضوان يتحدى مرضه ويشارك فى الاستفتاء.. صور الحاج سيد رضوان
كتب محمود العمرى
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حرص المواطن السبعينى سيد رضوان، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة الإدارة الصحية ببولاق الدكتور، والذى جاء متكئ على عكازه من أجل المشاركة ولم يمنعه مرضه من أن يدلى بصوته الانتخابى.

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وقال المعمر سيد رضوان، "المشاركة واجب علينا كبار وصغار ولم يمنعنى أى شئ من المشاركة، لافتا أنا جيت أحافظ على ولادى وأحفادى، لأن المحافظة على مصر محافظة علينا كلنا".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


 

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