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ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن لقائه مع حاكم دبى؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:00 م
ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن لقائه مع حاكم دبى؟.. اعرف التفاصيل ولى عهد أبوظبى مع حاكم دبى
كتب محمد عبد العظيم
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التقى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، وذلك لبحث شئون دولة الإمارات فى إطار رؤية الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.

حاكم دبى فى لقاء مع ولى عهد أبوظبى
حاكم دبى فى لقاء مع ولى عهد أبوظبى

 

وقال الشيخ محمد بن زايد، عقب انتهاء اللقاء "فى كل لقاءاتى مع أخى محمد بن راشد.. يتمحور حديثنا حول رؤية خليفة في إسعاد الإنسان الإماراتي ورفعة الوطن.. خدمة المواطن وتعزيز التنمية المستدامة وإعلاء مكانة الإمارات عالميا أولويات تُسخر لها جهودنا الوطنية".

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لقاء يجمع بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد
لقاء يجمع بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد

 

ولى عهد أبوظبى يتحدث عن لقائه مع الشيخ محمد بن راشد
ولى عهد أبوظبى يتحدث عن لقائه مع الشيخ محمد بن راشد

 

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد قد عبر عن استيائه عقب وجود زحام فى أحد مراكز البريد التابعة لدولة الإمارات، وتم تشكيل لجنة من أجل معرفة الأسباب فى إطار تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

 


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