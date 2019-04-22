مأساة أب.. بريطانى يفقد أسرته بالكامل فى هجمات سريلانكا

كتبت: إنجى مجدى

نشرت صحيفة التايمز البريطانية، قصة بين نيكولسون، الأب البريطانى، المكلوم الذى فقد أسرته كلها فى الهجمات الوحشية التى استهدفت عددا من الكنائس والفنادق فى سريلانكا، والتى أسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين.

وقالت الصحيفة إن الرجل البريطانى، الذى أصيب بجروح طفيفة، كان يبحث بجنون وألم يعتصره، فى مستشفيات العاصمة السريلانكية، عن ابنه بعد أن عثر على زوجته وابنته قتلى، وقتلت الزوجة أنيتا، 42 عاما، وابنائها أليكس وأنابيل، 11 و7 سنوات، فى الهجوم خلال تناولهم الإفطار فى فندق "شانجرى-لا".

وفى لحظة كاسرة، عثر الأب أخيرا على ابنه جثة داخل ثلاجة للموتى، وقالت، شاكيا ويكراماناياكى، المحامية فى المحكمة العليا فى سريلانكا، إن والدها وصديق لعائلتها ساعدا نيكولسون للبحث عن ابنه فى أنحاء المدينة، وأضافت أنه "تم العثور على الابنة والأم ميتتان وتم العثور على أليكس فى مشرحة الشرطة بعد الظهر".

وقتل 8 بريطانيين فى الهجمات الإرهابية التى شنتها جماعة التوحيد الوطنى، الإسلامية، على 8 كنائس وفنادق فاخرة فى أنحاء العاصمة.