لليوم الثالث.. "تاون جاس" تشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

مروة الغول

واصلت العاملات والعاملين بشركة تاون جاس مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث بجدارة حتى تم الوصول إلى نسبة 100% لليوم الثالث.

وحرص الجميع على التواجد منذ الساعات الأولى لبداية عملية الاستفتاء إيمانا من الجميع على ضرورة أداء دورهم الوطنى، وأكد المهندس ياسر بهنس على ضرورة النزول والمشاركة الديموقراطية لتكون تاون جاس الرائدة فى كل المجالات العملية والوطنية كعادتها، ودعا الجميع على استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق الإستقرار لوطنهم الحبيبة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.