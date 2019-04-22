لعراق يقول أى قرار بزيادة إنتاج النفط لن يكون أحاديا

دبى (رويترز)

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن العراق ملتزم بتخفيضات المعروض العالمى التى تباشرها أوبك وحلفاؤها وإن أي قرار لزيادة الإنتاج أو خفضه يجب أن تتخذه أوبك على نحو جماعى.

وأبلغ المتحدث عاصم جهاد رويترز عندما سُئل إن كان العراق مستعدا لزيادة إنتاجه لتعويض أى نقص محتمل فى إمدادات النفط الإيرانى "لا يتخذ العراق قرارا فرديا لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية لأى سبب كان."

كان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أن على مشتري النفط الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة ثلاثة بالمئة فى أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.