video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لعراق يقول أى قرار بزيادة إنتاج النفط لن يكون أحاديا

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:56 ص
لعراق يقول أى قرار بزيادة إنتاج النفط لن يكون أحاديا النفط _ أرشيفية
دبى (رويترز)
إضافة تعليق

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن العراق ملتزم بتخفيضات المعروض العالمى التى تباشرها أوبك وحلفاؤها وإن أي قرار لزيادة الإنتاج أو خفضه يجب أن تتخذه أوبك على نحو جماعى.

وأبلغ المتحدث عاصم جهاد رويترز عندما سُئل إن كان العراق مستعدا لزيادة إنتاجه لتعويض أى نقص محتمل فى إمدادات النفط الإيرانى "لا يتخذ العراق قرارا فرديا لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية لأى سبب كان."

كان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أن على مشتري النفط الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة ثلاثة بالمئة فى أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط لتعويض الفقد إذا أنهت أمريكا إعفاءات عقوبات إيران

العراق

النفط

الولايات المتحدة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة