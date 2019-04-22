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قصة "فولوديمير زيلينسكى" من الكوميديا والمحاماة لرئاسة أوكرانيا × 12 معلومة

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:57 م
قصة "فولوديمير زيلينسكى" من الكوميديا والمحاماة لرئاسة أوكرانيا × 12 معلومة فولوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا الجديد
كتب محمد تهامى زكى
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استطاع الممثل الكوميدى "فولوديمير زيلينسكى" أن يحقق فوزا ساحقا على نظيره "بوروشينكو" بنسية 73% من أصوات الناخبين مقابل 25% لمنافسه فى بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية، لتدخل أوكرانيا مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم.

فى السطور التالية نستعرض 12 معلومة عن امبراطور الإنتاج الفنى والرئيس الأوكرانى الجديد:

1- ولد يوم 25 يناير عام 1978 فى مدينة "كريفيي ريه" الأوكرانية.

2- من أصول يهودية ومتزوج من "أولينا كياشكو" التى تعرف عليها خلال دراسته الثانوية، وأسفر هذا الزواج عن إنجاب طفلين.

رئيس أوكرانيا الجديد
رئيس أوكرانيا الجديد

 

3- ينتمي لعائلة من الصناعيين الأثرياء فى أوكرانيا.

4- درس فى كلية الحقوق وكان محظوظًا خلال مسيرته الدراسية. وذلك فى بلد لا يزال فيه نظام التعليم العالي حديثًا.

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فرحة رئيس أوكرانيا بالفوز

 

5- رفض استكمال مهنة المحاماة وفضل دخول المجال الفنى والتمثيل بعد فوزه فى مسابقة كوميدية تلفزيونية.

6- بدأت شهرته عند الأوكرانيين والروس من خلال خشبة المسرح والسينما فى عام 2000 عندما أسس شركة إنتاج خاصة به، أصبحت تقدر حاليا بعدة ملايين من اليوريهات، كما أنه مول العديد من العروض التلفزيونية.

فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى

 

7- زيلينسكى ليس ممثلا كوميديًا صغيرًا يقوم بعروضه لجنى الأموال، لكنه أصبح يمتلك إمبراطورية ترفيه حقيقية ومن بين أثرياء أوكرانيا،  ويعى تماما ما يريد إيصاله للأوكرانيين عبر رسائله الفنية، من انتقادات للساسة والسياسة بطريقة كوميدية.

فولوديمير زيلينسكى خلال التصويت
فولوديمير زيلينسكى خلال التصويت

 

8- كانت النقلة الكبيرة فى حياة زيلينسكى بعد تجسيده شخصية رئيس البلاد فى الحلقات التلفزيونية "خادم الشعب"، وهو الدور الذى قام فيه بأداء  أستاذ نزيه للتاريخ تلعب الصدفة دورا كبيرا فى حياته ليصبح رئيسا للدولة، وهو العمل الذى تأثر كثيرا فى وجدان الشعب الأوكرانى، الذى عقد عليه الآمال فى التغيير.

فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى

 

9- لا ينتمى زيلينسكى إلى أى جهة أو أحزاب سياسية فى أوكرانيا، كذلك لا يملك أى تجارب سياسية، مثلما هو الحال لدى أغلب ممن يقدمون على الترشح لهذا المنصب الرفيع.

10- أعلن ترشحه على رئاسة أوكرانيا فى نهاية العام الماضى وتحديدا فى 31 ديسمبر 2018، وأحدث ترشحه غضبا لدى البعض فيما اتهمه آخرون بأنه دمية لحكم القلة الإسرائيلى القبرصى الأوكرانى، كذلك تعامله مع "أيهور كولومويسكى" الشريك الرئيسى فى القناة التلفزيونية التى أذيعت من خلالها حلقات مسلسل "خادم الشعب".

فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى

 

11- حرص زيلينسكى على تجنب وسائل الإعلام المختلفة فى الصحافة والإذاعة والتلفزيون وأيضا عدم إقامة تجمعات جماهيرية خلال فترة الانتخابات، بل كانت مقاطع الفيديو المصورة هى وسيلته الرئيسة للتواصل مع الجمهور.

فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى

 

12- كان صريحا مع شعب أوكرانيا فى عدم تقديم وعود انتخابية، وأكد ليله ترشحه على هذا الأمر، قائلا: "لن أقدم أى وعود غير ضرورية"، حاملا شعار "لا وعود ولا خيبات أمل".

فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى

 

 


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