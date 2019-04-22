قبل دقائق من غلق باب التصويت.. محافظ القليوبية يتفقد لجان شبرا الخيمة

القليوبية- إبراهيم سالم – نيفين طه

تفقد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عدد من اللجان الانتخابية بحى شرق وحى غرب شبرا الخيمة، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمشاركة اللواء مجدي الوصيف، رئيس المدينة، ونجوى العشيري رئيس حى غرب، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق، وذلك قبل غلق أبواب التصويت باللجان.

وأشاد محافظ القليوبية، بحرص المواطنين على المشاركة والتأكيد على وطنيتهم، مضيفًا أن شباب وسيدات المحافظة ضربوا مثلًا رائعًا خلال أيام التصويت الثلاثة منذ إنطلاقها، حيث أثبتوا ذلك من خلال الصفوف الطويلة أمام اللجان.

وكانت قد فتحت لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.