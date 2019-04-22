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فيديو وصور.. بدء الفرز فى الزاوية الحمراء للاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:43 م
فيديو وصور.. بدء الفرز فى الزاوية الحمراء للاستفتاء على الدستور بدء الفرز بلجنة فى الزاوية الحمراء لاستفتاء على الدستور
كتب إيهاب المهندس
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بدأ منذ قليل فرز أحد اللجان بمنطقة الزاوية الحمراء بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين فى الداخل، على التعديلات الدستورية، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

                                 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

الفرز داخل لجان
الفرز داخل لجان

 

جانب من الفرز
جانب من الفرز

 

فرز الاصوات
فرز الاصوات

 

فرز بلجان الزاوية الحمراء
فرز بلجان الزاوية الحمراء

 

فرز بلجنة
فرز بلجنة

 


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