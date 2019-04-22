فيديو وصور.. الأيدى الشقيانة..طابور للعمال للإدلاء بأصواتهم بلجان الوافدين

كتب محمود عبد الراضي

حرص عدد كبير من العمال على الاحتشاد في طوابير أمام إحدى لجان المرج بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في لجان الوافدين والمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وامتدت طوابير العمال عدة أمتار خارج اللجان وهم يلوحون بعلامات النصر، استعداداً للدخول للجنة والمشاركة بأصواتهم.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.