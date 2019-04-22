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فيديو.. طوابير المواطنين أمام مدرسة التوفيقية بروض الفرج ثالث أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:23 ص
فيديو.. طوابير المواطنين أمام مدرسة التوفيقية بروض الفرج ثالث أيام الاستفتاء جانب من المشاركة
كتب إبراهيم أحمد
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احتشد منذ قليل، عشرات الناخبين أمام لجان الاستفتاء بمدرسة التوفيقية بمنطقة روض الفرج فى القاهرة، للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان بمنطقة روض الفرج توافد عشرات الشباب، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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