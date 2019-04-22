فيديو.. رئيس جامعة حلوان للطلاب: كثافتكم بالاستفتاء تنم عن وعى قوى

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الكثافة التى ظهر بها طلاب الجامعة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ أول يوم تنم على وعى قوى لدى طلاب الجامعة.

وأضاف نجم، فى كلمته لطلاب جامعة حلوان المشاركين اليوم الإثنين، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية: "اللى عملتوه فى الاستفتاء يخلينى فخور بكم جدا، ومشاركتكم الكبيرة فى الاستفتاء تنم عن وطنيتكم العظيمة ووعيكم السياسى القوى".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.