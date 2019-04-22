فيديو.. رئيس اللجنة العامة بالمطرية: تزايد ملحوظ باللجان على مدار أيام الاستفتاء

كتب عبد الله محمود

قال المستشار صلاح محجوب، رئيس لجنة عامة 12 بمنطقة المطرية، إن أعضاء اللجنة والقضاء المشرفين على استفتاء التعديلات الدستورية، استمروا طيلة 3 أيام هى فترة تصويت المواطنين على تعديلات الدستور، فى اللجنة لم يغادروا أماكنهم لأداء الواجب الوطنى، بالإشراف على عملية تصويت الناخبين، ومتابعة اللجان الفرعية وسير عملية التصويت بها، وتذليل كافة العقابات للتسهيل والتيسير خلال عملية الاقتراع.

وأضاف محجوب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منطقة المطرية شهدت خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، 88 لجنة فرعية، وبإشراف 93 قاضيا، موضحا أن نسبة إقبال الناخبين على لجان الانتخاب وصناديق الاقتراع شهدت تزايدا ملحوظا خلال الـ3 أيام، لافتا إلى أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة خلال التصويت على التعديلات الدستورية.

كما قدم محجوب الشكر للشعب المصرى على تلبيته ومشاركته الإيجابية خلال عملية الاستفتاء، التى أكدت للعالم أن الشعب المصرى متماسك على قلب رجل واحد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

التعديلات الدستورية - دستور 2019 - دستور مصر - شارك - التعديلات الدستورية المقترحة - التعديلات الدستورية 2019 - استفتاء الدستور 2019 - الدستور الجديد - الدستور المصري