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فيديو.. بدء عملية الفرز بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامى

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:01 م
فيديو.. بدء عملية الفرز بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامى بدء عملية الفرز بلجنة مدينة الانتاج الاعلامى
كتب أحمد عبد الهادى
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بدأت لجنة مدينة الإنتاج الإعلامى، عمليات فرز أصوات المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل اللجنة.

وأجريت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 


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