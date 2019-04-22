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فيديو..الشباب يتصدرون المشهد أمام مدرسة طلعت حرب أخر أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:07 ص
فيديو..الشباب يتصدرون المشهد أمام مدرسة طلعت حرب أخر أيام الاستفتاء جانب من الإقبال
كتب إبراهيم أحمد
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احتشد، منذ قليل، عشرات الشباب أمام اللجان الانتخابية بمدرسة طلعت حرب بمنطقة شامبليون فى القاهرة للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان بمنطقة شامبليون توافد عشرات الشباب، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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