فيديو.. أهالى الشرابية يهتفون للرئيس أثناء مسيرة لدعم الاستفتاء

هتف أهالى الشرابية والزاوية الحمراء للرئيس السيسى أثناء مسيرة تقدمها أعضاء مجلس النواب لدعم المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وأثناء المسيرة التى كانت تعبر إحدى المزلقانات تصادف مرور قطار بسرعة منخفضة حيث توقف القطار وأطلق صافرته للاحتفال مع المواطنين.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.