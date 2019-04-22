فى يوم الأرض.. أوباما: يقود الشباب العالم فى معركة حماية الكوكب

كتب محمد رضا

احتفل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بمناسبة يوم الأرض التى تحل اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل ، ووجه الرئيس الأمريكى السابق رسالته للشباب هذا العام احتفالًا بيوم الأرض، قائلا : "يقود الشباب فى جميع أنحاء العالم الطريق فى المعركة لحماية كوكبنا لأنهم يعرفون أن مستقبلهم يعتمد عليه، فى يوم الأرض أود الاحتفال بالقادة الشباب الشجعان الملتزمين الذين يصعدون لإنقاذ الكوكب الوحيد الذى لدينا".



تدوينة باراك أوباما

يذكر أنه تم اختيار 22 ابريل للاحتفال بيوم الأرض لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى، وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية الى الإحتفال بيوم الأرض .