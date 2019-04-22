فضيحة.. حزب موالٍ للإخوان اشترى كراتين لتوزيعها باللجان ونسبها بالزور للدولة

كتب أحمد عرفة

أثارت فضيحة حزب موالى لجماعة الإخوان الإرهابية غضبا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسط أروقة الشارع السياسى، أمس، بعد ما ثبت أنه قام بشراء كراتين وقام بملئها ببضاعة رخيصة، للتحضير لمؤتمر صحفى، يزعم فيه أن هذه الكراتين توزعها أحزاب مؤيدة للتعديلات وأجهزة الدولة لحشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحدث هذا الأمر بتمويل ودعم إخوانى، وسيعتمد هذا الحزب خلال المؤتمر اتهام الدولة بأنها تعمل على تقديم الكراتين للمواطنين من أجل المشاركة، ويعد هذا الحزب هو أحد أحزاب المعارضة، الموالية للجماعة الإرهابية، والذى يقدم نفسه على أنه حزب ديمقراطى، علما بأنه مسنود من الإخوان سرا.

وتوقع مراقبون للشأن السياسى المصرى بتقديم بلاغات ضد الحزب وأفعاله الفاضحة للقضاء للتحقيق فيما قام به من أجل تشويه الدولة المصرية وأجهزتها، متوقعين أن يتم هذه الحل بأمر قضائى

ونشأ خلاف داخلى فى الحزب، تسبب فى كشف المعلومات، إلا أن الحزب ورئيسه يجهزون للمؤتمر، رغم اعتراضات داخلية على هذا الإجراء الذى يزور الوضع السياسى والانتخابى فى مصر والحراك الذى يشهده الشارع السياسى المصرى.

وتمكنت أجهزة الدولة من التعرف على اسم هذا الحزب، وسيتم تتبعه خلال الساعات القادمة، كما تعتزم لجنة شئون الأحزاب فحص أوراقه تمهيدا لحله بعد ما ثبت عمله على تشويه صورة الدولة المصرية بالخارج وترديد شائعات ليست صحيحة عما حدث بعملية الاستفتاء.