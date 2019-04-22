video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فتيات مدينة نصر يشاركن بقوة فى الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:36 ص
فتيات مدينة نصر يشاركن بقوة فى الاستفتاء على الدستور جانب من مشاركة الفتيات
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

احتشدت منذ قليل، عشرات الفتيات أمام مدرسة رامى الجنجيهى فى مدينة نصر بمحافظة القاهرة للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان مدينة نصر توافد عشرات الناخبات، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى الزاوية الحمراء ينظمون مسيرة حاشدة للمشاركة بثالث أيام الاستفتاء

احتفالات الشباب فى المرج بثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور

احتشاد السيدات أمام مدرسة شبرا الفندقية فى ثالث أيام الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

Elections




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة