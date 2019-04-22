غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية: لم نرصد مخالفات أو تجاوزات خلال الاستفتاء

كتب عبد الله محمود

صرح المستشار معتز الهلالى، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، وعضو غرفة عمليات النادى المتابع لمحافظات سوهاج والشرقية، أن عملية الاستفتاء تسيير على نحو متميز وبأداء راق من السادة مستشارى النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية، دون أية عقبات وبتعاون من المواطنين المشاركين فى هذا العرس الديموقراطى.

وأضاف الهلالى فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن غرفة العمليات لم ترصد أية مشاكل أو عقبات فى كلتا المحافظتين، وذلك نتاج تعاون مثمر بين السادة القضاة وقوات الجيش والشرطة المسئولة عن التأمين.

وأوضح أنه بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 30 لسنة 2019 تم السماح للوافدين بالمحافظات المختلفة بالتصويت فى جميع اللجانى الفرعية، دون أى عقبات ببطاقة الرقم القومى أو بجواز السفر المميكن المدون به الرقم القومى.

وناشد الهلالى كافة فئات الشعب أن تتكاتف من أجل توفير أفضل مناخ ديموقراطى لذلك الاستحقاق الدستورى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.