غرفة الشركات تجتمع مع "السياحة" لمناقشة تطبيق النظام الإلكترونى لتأشيرة العمرة

كتبت - آمال رسلان

عقدت غرفة شركات السياحة اليوم اجتماع مع وزارة السياحة لمناقشة المستجدات التى طرأت على النظام الإلكترونى السعودى لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً، من مكاتب شركات السياحة مباشرةً، دون الحاجة إلى التقدم بجوازات سفر المعتمرين إلى القنصليات السعودية، والتى قد يترتب عليها بعض التداعيات التى لا تتناسب مع سوق العمرة المصرى حالياً.

وقال الغرفة فى بيان لها، إنه فى إطار التواصل بين الوزارة والغرفة والجهات المعنية بالدولة للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدء الموسم فى تنظيم رحلات العمرة والتى تتضمن تحديد حد أقصى لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية.

وأضافت الغرفة، أن أى تأشيرات سوف تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة فإنها تعد مخالفة توجب تطبيق الجزاء طبقاً للقانون، فسوف تقوم الوزارة والغرفة بمجموعة من الإجراءات الرقابية التى تحمى المعتمرين والشركات الجادة والتى تتضمن الآتي:-

- إيفاد لجان لمنافذ الخروج البرية والبحرية والجوية لمراقبة سفر المعتمرين وإلزام الشركات بإتباع الإجراءات المقررة فى ضوابط وزارة السياحة الموضوعه هذا العام لتنظيم رحلات العمرة (مراجعة برامج العمرة على موقع خدمات الحج والعمرة).

- الإطلاع على الموقع الإلكترونى السعودى لإصدار التأشيرات لكل شركة (المخاع) والحصول على بيانات المعتمرين وأعدادها وفحصها بما يحقق ألتزام الشركة بالضوابط من عدمه وإخضاع الشركة للتحقيق ومجازاتها قى حال ثبوت مخالفتها.

- جارى التواصل مع الجهات المعنية بالسعودية للتنسيق معها بما يضمن تطبيق الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة.

وقالت الغرفة، إنه فى حالة تواصل مستمر مع وزارة السياحة والجهات المعنية بهذا الشأن لحماية زوار بيت الله الحرام ومصالح الشركات السياحية على حدٍ سواء، وسوف تقوم الغرفة بإفادة الشركات السياحية بكافة المستجدات أولاً بأول.

وأكدت الغرفة على الشركات السياحية المنفذة للعمرة الإلتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة فى مصر، وذلك حفاظاً على القطاع السياحي، وحرصاً على عدم تعرض الشركات السياحية للعقوبات المقررة قانوناً فى هذا الشأن وهى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.