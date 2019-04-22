غابت أجسادهم وحضرت صورهم.. أسر الشهداء يحملون صور ذويهم بلجان الاستفتاء

كتب محمود عبد الراضي

في لافتات إنسانية، اصطحب رجال الشرطة أسر شهداء الداخلية إلى مقار اللجان الخاصة بهم ،تقديراً لتضحيات ذويهم وتيسيراً عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين إستشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وقامت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة باصطحاب أسر الشهداء بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الإستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من حرصهم على أداء واجبهم الوطنى، فيما حرص أسر الشهداء على حمل صور ذويهم.

كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.











