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عمليات الوزراء تتابع عبر الفيديو كونفرانس استفتاء المحافظات أخر أيام التصويت

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:29 ص
عمليات الوزراء تتابع عبر الفيديو كونفرانس استفتاء المحافظات أخر أيام التصويت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تتابع غرفة العمليات المركزية للحكومة، فى ثالث وأخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس  سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار دور الحكومة لتوفير الدعم اللوجستى أثناء سير عملية الاستفتاء.  
 
ومن المقرر أن يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين لمتابعة الاستفتاء . 
 
كانت الحكومة قد دعت المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.
 
 
 
 
 
 

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الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

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