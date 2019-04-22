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عبلة الكحلاوى بعد إدلائها بصوتها فى التعديلات الدستورية: المشاركة واجب وطنى

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:44 م
عبلة الكحلاوى بعد إدلائها بصوتها فى التعديلات الدستورية: المشاركة واجب وطنى عبلة الكحلاوى
كتب أحمد عرفة
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أدلت الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى مدرسة هدى شعراوى بالتجمع الأول.

وأكدت الكحلاوى، عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى تفرضه الظروف المحيطة، مضيفة أن الايجابية سمة يجب أن نتمتع بها جميعا لحماية مكتسبات هذا الوطن والمحافظة على استقراره فى وقت نرى ما يحدث فى ليبيا وسوريا واليمن وغيرهم.

وأوضحت أن الفريضة الأكيدة حاليًا العمل جميعًا لرفعة هذا الوطن كل على قدر استطاعته، واستغلال طاقة الشباب فى الغد المأمول، وخبرة الشيوخ وتعظيم دور المرأة والالتفاف جميعا حول هدف واحد هو بناء دولة معاصرة متقدمة قادرة على انتاج غذائها ودوائها وسلاحها، مؤكدة أن هذا الأمر لا يكون إلا بالعمل الممزوج لحب هذا الوطن.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

عبلة الكحلاوى بعد إدلائها بصوتها (1)
 

 

عبلة الكحلاوى بعد إدلائها بصوتها (2)
 

 

عبلة الكحلاوى بعد إدلائها بصوتها (3)
 

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