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طلاب نور البصيرة بجامعة سوهاج يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:45 م
طلاب نور البصيرة بجامعة سوهاج يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية رئيس الجامعه مع الطلاب
سوهاج محمود مقبول
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أدلى ظهر طلاب مركز نور البصيرة لمكفوفي وضعاف البصر بجامعة سوهاج برأيهم في التعديلات الدستورية، يرافقهم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، وذلك بمدرسة سوهاج الثانوية للبنات بمدينة ناصر.
 
طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (1)
 
وقال عزيز: "شارك في التصويت 26 طالب من ذوي الإعاقة البصرية والإعاقات الأخرى في الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية واستخدام حقهم الدستوري"، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب يتمتعون بنفس الإحساس من الوطنية والوعي السياسي الكامل بحقهم الدستوري ولايقلوا قدراََ عن الطلاب الأسوياء في أي شيء، موجهاً الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير طريقة "برايل" التي يستخدمها المكفوفين في القراءة للتعرف على ما تحويه بطاقة التصويت وإبداء الرأي بكل حرية وشفافية باعتبارهم افراد فاعلين بالمجتمع.
 
طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (2)
 
من جانبه قال الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة أن الطلاب المكفوفين لديهم معرفة مسبقة بمواد التعديلات الدستورية عن طريق ثقافتهم الشخصية والندوات التي نظمها المركز في وقت سابق في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الإدلاء برأيهم في التعديلات الدستورية جاء بناء على طلبهم ليشاركوا في بناء الوطن واستقراره مثل غيرهم من المواطنين الشرفاء.
 
طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (3)
 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 

 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (5)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (6)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (7)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (8)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (9)
 
طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (10)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (11)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (12)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (14)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (15)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (16)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (17)
 

طلاب جامعة سوهاج المكفوفين (18)
 
 

 


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