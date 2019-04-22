طلاب نور البصيرة بجامعة سوهاج يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية

سوهاج محمود مقبول

أدلى ظهر طلاب مركز نور البصيرة لمكفوفي وضعاف البصر بجامعة سوهاج برأيهم في التعديلات الدستورية، يرافقهم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، وذلك بمدرسة سوهاج الثانوية للبنات بمدينة ناصر.

وقال عزيز: "شارك في التصويت 26 طالب من ذوي الإعاقة البصرية والإعاقات الأخرى في الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية واستخدام حقهم الدستوري"، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب يتمتعون بنفس الإحساس من الوطنية والوعي السياسي الكامل بحقهم الدستوري ولايقلوا قدراََ عن الطلاب الأسوياء في أي شيء، موجهاً الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير طريقة "برايل" التي يستخدمها المكفوفين في القراءة للتعرف على ما تحويه بطاقة التصويت وإبداء الرأي بكل حرية وشفافية باعتبارهم افراد فاعلين بالمجتمع.

من جانبه قال الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة أن الطلاب المكفوفين لديهم معرفة مسبقة بمواد التعديلات الدستورية عن طريق ثقافتهم الشخصية والندوات التي نظمها المركز في وقت سابق في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الإدلاء برأيهم في التعديلات الدستورية جاء بناء على طلبهم ليشاركوا في بناء الوطن واستقراره مثل غيرهم من المواطنين الشرفاء.