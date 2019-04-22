طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

كتب محمد جمال ووكالات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الجوف ،الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية ،الرياض ، نجران) ،فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان. عسير، نجران ، الباحة ،الرياض ،الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل الى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.