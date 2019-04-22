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طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:52 ص
طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة طقس
كتب محمد جمال ووكالات
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الجوف ،الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية ،الرياض ، نجران) ،فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان. عسير، نجران ، الباحة ،الرياض ،الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل الى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 


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