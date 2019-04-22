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صور.. وفود جامعة قناة السويس تشارك فى التصويت على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:10 ص
صور.. وفود جامعة قناة السويس تشارك فى التصويت على التعديلات الدستورية وفود جامعه السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح-جمال حراجى
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واصل أفراد جامعة قناة السويس التوافد على لجان التصويت بالإسماعيلية، للتصويت على التعديلات الدستورية 2019.
محافظ بورسعيد يتابع سير التصويت على الاستفتاء بعدد من اللجان (6)
 
وحرص الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، على التواجد وسط مجموعة من المشاركين الذين قاموا بالتجمع أمام مبنى الأنشطة الطلابية قبل انتقالهم بالأتوبيسات التى وفرتها الجامعة للمشاركة في عملية الاستفتاء.
 
محافظ بورسعيد يتابع سير التصويت على الاستفتاء بعدد من اللجان (1)
 
وطالب رئيس جامعة قناة السويس بضرورة حسن سير التنظيم وتوفير الأتوبيسات لنقل الناخبين إلى مقر اللجان فى سهوله ويسر، مشيرًا إلى أن عملية المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى.
 
واستمرت غرفة عمليات المتابعة بجامعة قناة السويس فى متابعة أعمال المشاركة فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية والقيام بدورها فى تنظيم  المشاركات لليوم الثالث منذ الصباح الباكر.
 
محافظ بورسعيد يتابع سير التصويت على الاستفتاء بعدد من اللجان (2)
 
كانت جامعة قناة السويس قد أعدت مجموعة من المراكز الالكترونية لتعريف الطلاب والعاملين مقار لجان مشاركتهم في الاستفتاء.
 
و من جانبة تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير التصويت على التعديلات الدستورية بعدد من اللجان بالمحافظة.
 
وقالت غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد، إن اليوم الثالث للتصويت على التعديلات الدستورية، يشهد إقبال منقطع النظير من المواطنين للتصويت، مشيرًا إلى أن العاملين بالشركات ومصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، خرجت جميعًا للتصويت على التعديلات، كما شهدت طوابير النساء أمام عدد كبير من اللجان، بالإضافة إلى الحضور المكثف من الشباب.
 
محافظ بورسعيد يتابع سير التصويت على الاستفتاء بعدد من اللجان (3)
 
ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 ألف و306 ناخبًا وناخبة يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على ١١١ مقر انتخابي ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ 3 لجان للوافدين.
 
 
وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.
 
محافظ بورسعيد يتابع سير التصويت على الاستفتاء بعدد من اللجان (4)
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
محافظ بورسعيد يتابع سير التصويت على الاستفتاء بعدد من اللجان (5)
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

وفود جامعة قناة السويس تشارك في التصويت على التعديلات الدستورية (1)
 

وفود جامعة قناة السويس تشارك في التصويت على التعديلات الدستورية (2)
 

وفود جامعة قناة السويس تشارك في التصويت على التعديلات الدستورية (3)
 

وفود جامعة قناة السويس تشارك في التصويت على التعديلات الدستورية (4)
 

وفود-جامعة-قناة-السويس-تشارك-في-التصويت-على-التعديلات-الدستورية-(5)
 

وفود-جامعة-قناة-السويس-تشارك-في-التصويت-على-التعديلات-الدستورية-(6)
 

وفود-جامعة-قناة-السويس-تشارك-في-التصويت-على-التعديلات-الدستورية-(7)
 

وفود-جامعة-قناة-السويس-تشارك-في-التصويت-على-التعديلات-الدستورية-(8)
 

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