صور.. وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشاركون باستفتاء التعديلات الدستورية

كتبت – هدير سامى

شارك وفد من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ثالث وآخر أيام الاستحقاق الدستوري، تحت رعاية الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وردد وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الهتافات الوطنية أبرزها "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، كما قامت الجامعة بتوفير "باصات" لتسهيل عملية نقل الوفد إلي مقار اللجان.

وحرص الوفد على التجمع والتقاط الصور التذكارية ومن ثم التوجه إلى أماكن ولجان الاقتراع كل في لجنته.

وأكد وفد الجامعة، خلال الإدلاء بأصواتهم، أن المشاركة في الاستفتاء واجب قومي على كل مواطن مصري حريص على مستقبل أفضل له ولأبنائه، مثنيين على انتماء الشعب وولائه وإخلاصه لوطنه.

ودعا الوفد جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الوطني والذهاب إلى مقار اللجان لإعلان موقفهم من التعديلات الدستورية مؤكدين أن المشاركة في الاستفتاء أشبه بمظاهرة حب للوطن.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.