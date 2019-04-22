صور.. مصرية مقيمة بكندا تدلى بصوتها بمدرسة محمد حافظ بالسويس

السويس – السيد فلاح

أدلت مصرية مقيمة بكندا بصوتها بلجنة مدرسة محمد حافظ فى محافظة السويس، بعد أن حرصت على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقام الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالتوجه إلى إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واصطحب السيدة مني أحمد محمد الغندقلى 77عامًا، مصرية ومقيمة بدولة كندا للذهاب للإدلاء بصوتها أمام لجنة مدرسة محمد حافظ بالسويس قبل قليل.

وتضم محافظة السويس 68 مقرا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفا، ويحظى حي السويس بالنسبة الأكبر فى عدد الناخبين، والتى تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حى عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيا، بالإضافة إلى 11 قاضيا احتياطيا.