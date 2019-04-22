صور.. مصرية مقيمة بكندا تدلى بصوتها بمدرسة محمد حافظ بالسويس

أدلت مصرية مقيمة بكندا بصوتها بلجنة مدرسة محمد حافظ فى محافظة السويس، بعد أن حرصت على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقام الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالتوجه إلى إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واصطحب السيدة مني أحمد محمد الغندقلى 77عامًا، مصرية ومقيمة بدولة كندا للذهاب للإدلاء بصوتها أمام لجنة مدرسة محمد حافظ بالسويس قبل قليل.
وتضم محافظة السويس 68 مقرا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفا، ويحظى حي السويس بالنسبة الأكبر فى عدد الناخبين، والتى تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حى عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيا، بالإضافة إلى 11 قاضيا احتياطيا.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً،ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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