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صور.. مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الاستفتاء على الدستور.. ملحمة فى حب مصر

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:15 ص
صور.. مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الاستفتاء على الدستور.. ملحمة فى حب مصر مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعديلات الدستورية
كتبت أسماء نصار
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لعب أصحاب الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم دور قوى فى المشاركة بالتصويت على التعديلات الدستورية، التى تجرى على مدار 3 أيام، فلم تمنعهم إعاقتهم، من تأكيدهم على حب مصر، بالمشاركة فى الواجب الوطنى وإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر قادر على صنع مستقبلة بنفسه.
 
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أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مشاركة ذوى القدرات والهمم ومتحدى الإعاقة الحركية فى الاستفتاء يعكس نجاح الوزارة فى الوصول اليهم ودمجهم فى المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة مركزية على مستوى كافة المحافظات من خلال فريق عمل تم تدريبه وتأهيله.

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وأشار صبحى إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية وتلك الأخرى بالمحافظات حتى انتهاء مدة الاستفتاء على الدستور .


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كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غرف عمليات الوزارة  لمتابعة سير عملية التصويت في مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة وإدارة مجموعات الشباب التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية بالمدن والقرى، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية .

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يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت حملة " الكلمة كلمتك بالتعاون مع شباب مبادرة "شباب يدير شباب "  خلال الفترة من13 إلى 22 أبريل الجاري وذلك لتعريف كافة الموطنين على مستوى المحافظات بالتعديلات الدستورية وتوعيتهم بأهمية المشاركة الإيجابية الفعالة فى عملية الاستفتاء.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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