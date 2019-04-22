صور.. مسيرة بالوادر لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء بالمنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة من عمال ديوان عام مجلس المدينة، الذين طافوا المدينة وهم يقودون معدات العمل الخاصة بهم من لوادر وسيارات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

وتوجة العاملين مستقلين اللودر فى مسيرة حاشدة من أجل الحث على المشاركة والنزول للمساهمة فى الاستحقاق الدستورى والتصويت على الاستفتاء، مرددين العديد من الهتافات الوطنية .

وردد أحد الناخبين من أمام اللجنة 36 بمدرسة شطانوف الثانوية بأشمون، بمحافظة المنوفية، العديد من العبارات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مطالبا الجميع بالنزول للإدلاء بصوته من أجل الاستقرار .

أدلى المواطن نصر القرواش والبالغ من العمر 62 عامًا والمقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بصوتة فى التعديلات الدستورية بلجنة بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة شبين الكوم.

وقال نصر القرواش والبالغ من العمر 62 عاما والمقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صوت بنعم للدستور علشان بحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونفسي يكمل معانا للنهوض بمصر وبالمواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



المواطن المنوفى بحب السيسى



أحد المواطنين بالمنوفية بعد تصويته

مسيرة اللوادر لحث المواطنيني على المشاركة بالاستفتاء بالمنوفية



مسيرة اللوادر لحث المواطنيني على المشاركة بالاستفتاء بالمنوفية

مسيرة اللوادر لحث المواطنيني على المشاركة بالاستفتاء بالمنوفية