صور..مسيرات بالسيارات فى الإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

وشارك فى المسيرة كلا من الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناه السويس، والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وتلاحظ خلال اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء على الدستور، إقبال جماهيرى كبير من مواطنى القرى والمناطق الريفية على لجان الاقتراع وارتفاع وتزايد فى أعداد المشاركين فى عملية الاستفتاء بمعظم وغالبية قرى المحافظة وتوابعها والقطاع الريفى بشكل ملحوظ عن اليومين الأول والثانى لجولة التصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت عدد من اللجان فى الإسماعيلية وصول كبار السن ومرضى إلى اللجان فى سيارات أسعاف وسيارات خاصة، وقام قضاة اللجان بالخروج لسيارة الإسعاف لمنح المواطنين بطاقة تصويت، مرعاة لظروفهم الصحية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.