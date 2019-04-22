صور.. مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر: لقاءات دينية طوال شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق سلسلة من الفعاليات استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك بتوعية الأطفال بآداب شهر رمضان المبارك وتنظيم ورش لهم لتعليمهم صناعة الفانوس بأيديهم لإدخال البهجة والسعادة في قلوبهم.

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن فريق أنشطة الأطفال بمكتبة مصر العامه يستعد خلال الأيام المقبلة، لتنظيم مجموعة من أقوي أنشطة الأشغال اليدوية لإدخال الفرحة بقلوب الأطفال، وتجميل منازلهم بأجمل فوانيس وهدايا رمضان، موضحاً علي أنه يجري التنسيق مع عدة جهات لإقامة أنشطة ثقافية من خلال نادى المرأة تتمثل فى ندوات تثقيفية ودينية، وكذلك تم وضع برنامج للأنشطة الرمضانية التى تستهدف زرع القيم و السلوكيات الصحيحة فى الأطفال وتعريفهم بأهم ركائز الدين الإسلامى .

وأكد محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أنه طوال شهر رمضان بالتنسيق مع الصالون الثقافى سيتم تنظيم لقاءات كل أسبوع خاصة بالمرأة وقضاياها والرجال، كما سينظم نادى المرأة والطفل لقاء أسبوعى خارج المكتبة سيكون بالقرى والنجوع المختلفة للتدريب على الحرف والدورات التأهيلية، إلى جانب الدورات التى سينظمها نادى المرأة والطفل داخل قاعات المكتبة .