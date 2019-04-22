صور.. مدير أمن مطار القاهرة يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب محمود عبد الغنى

حرص اللواء أحمد الأنوار مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولى، فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، تفقد تأمين اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولى، ويرافقه قيادات أمن المطار، وسط حضور كبير من قبل العاملين بقطاع وزارة الطيران المدنى، الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

وشهدت محيط اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، تواجد أمنى، وتم وضع حواجز مرورية فى محيط حرم لجان الاستفتاء.

كانت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، جهزت لجنتين للعاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبنى الركاب 3 للتيسير على الركاب والعاملين، وأعلنت شركة الميناء أنها ستقوم بتوفير أوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التى ترغب فى التصويت.

وتجري عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور من خلال 10 آلاف و878 مركزا، ونحو 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.











