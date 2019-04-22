صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الاستفتاء وسط إقبال كثيف من المواطنين

الإسماعيلية جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز والمدن بجولة ميدانية والمرور على عدد من اللجان بعدد من مراكز ومدن المحافظة للاطمئنان على انتظام عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومتابعة نسب مشاركة المواطنين فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019.

وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية زيارة وتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بكل من مركز ومدينة فايد ومركزى القنطرة غرب وشرق، والتى شملت تفقد ومتابعة انتظام عملية الاستفتاء بلجان كل من مدرسة أبوسلطان الثانوية المشتركة بقرية أبوسلطان بمركز ومدينة فايد ولجنة مدرسة يسرى الشعراوى الثانوية بنات بمركز ومدينة القنطرة غرب ولجنتى مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات ومدرسة الزعيم جمال عبد الناصر بمدينة القنطرة شرق والتى تضمة اللجنة الخاصة بقرية جلبانة.

وتلاحظ خلال اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء على الدستور إقبال جماهيرى كبير من مواطنى القرى والمناطق الريفية على لجان الاقتراع وارتفاع وتزايد فى أعداد المشاركين فى عملية الاستفتاء بمعظم وغالبية قرى المحافظة وتوابعها والقطاع الريفى بشكل ملحوظ عن اليومين الأول والثانى لجولة التصويت على التعديلات الدستورية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركزا انتخابيا بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.