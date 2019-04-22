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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:55 م
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صور.. محافظ الأقصر يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بمدينة الطود

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:02 م
صور.. محافظ الأقصر يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بمدينة الطود محافظ الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، تفقد عدد من المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الطود، وذلك للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، والتأكد من انتظام استقبال الناخبين باللجان الانتخابية في اليوم الثالث على التوالي للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولمتابعة أعمال الإستفتاء ومواجهة أى مشاكل قد تعيق سير التصويت على الاستفتاء.

وتفقد محافظ الأقصر خلال جولته بمركز الطود، المقر الانتخابي لمدرسة منشية النوبة، ومدرسة التحرير الثانوية بقرية العديسات بحري، واطمأن محافظ الأقصر خلال الجولة على سير عملية الإقتراع وتوافر كل الإجراءات والتسهيلات التي تيسر للناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وبدون أي عقبات.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته بمركز الطود الدكتور محمد عبد القادر نائب المحافظ، والعميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامي لمحافظة الأقصر، والعميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (2)
محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (2)

 

محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (3)
محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (3)

 

محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (4)
محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (4)

 

محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (6)
محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (6)

 

محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (7)
محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (7)

 

محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (8)
محافظ الأقصر يواصل جولاته ويتفقد المراكز الإنتخابية بمدينة الطود للتأكد من سير التصويت (8)

 


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