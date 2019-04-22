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الإثنين، 22 أبريل 2019 01:59 م
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صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان اللجان وسط زيادة إقبال المواطنين

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:29 م
صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتفقدان اللجان وسط زيادة إقبال المواطنين جانب من التفقد
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، صباح الإثنين، عددا من المراكز داخل مدينة الأقصر، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال الناخبين باللجان، وذلك فى ثالث أيام الاستفتاء، الذى يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.

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واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة على سير عملية الإقتراع وتوافر كافة الإجراءات والتسهيلات التى تيسر للناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أى عقبات، كما التقى محافظ الأقصر خلال جولته مع العديد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى ذلك العُرس الديمقراطي.

 

فيما تفقد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الإثنين، عددا من مقرات التصويت للتأكد من انتظام عملية الاستفتاء وتوفير كافة الحماية والتأمين للمواطنين خلال توافدهم على اللجان المختلفة، حيث رافقة بالجولة عدد من قيادات مديرية الأمن والمحافظة، وشملت الجولة لجان شمالى مدينة الأقصر بالزينية والعشى ومنشأة العماري.

 

وفى نفس السياق تفقد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فعاليات توافد المواطنين والسيدات بكثافة على لجان مدرسة صلاح الدين الابتدائية ومدرسة الحرية بشارع التليفزيون ومدرسة الشهداء بالعوامية وباقى اللجان لتوفير كافة احتياجات اللجان والمشرفين عليها، وتفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية التوافد على لجان المدينة وعلى رأسها مدرسة الشهيد سيد زكريا الإبتدائية.

رجال المصرية للإتصالات ) (1)

 

بينما أدلت أنعام مصطفى، والدة ضابطين شهيدين بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، ظهر اليوم الإثنين، بصوتها فى الاستفتاء على الدستور داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة الشهيد أحمد عبد الحميد، بقرية توماس 3 بمركز إسنا محافظة الأقصر.

 

ولدى دخول الحاجة أنعام مصطفى والدة الشهيدين إلى اللجنة، حملها رجال الشرطة والجيش على كرسى متحرك حتى دخولها لمقر اللجنة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على الدستور، كما خرج لاستقبالها المستشار حسن خضر رئيس اللجنة، والتى أكدت على أن حق أبنائها الشهداء سيعود بأيدى زملائهم من رجال القوات المسلحة، لذلك حرصت على النزول للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على تعديل الدستور الحالى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسيرته لمواجهة الإرهاب والإرهابيين.

محافظ الأقصر يتفقد عدد من المراكز الإنتخابية) (2)

كما أدلى الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، برفقة عدد كبير من الدعاة والأئمة بمديرية الأوقاف، بأصواتهم فى اليوم الثالث للإستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث توافدوا على مقرات اللجان المختلفة فى كافة مدن وقرى المحافظة، وذلك للمشاركة فى الاستفتاء للتأكيد على مشاركة رجال الدين المصريين فى الاستحقاق الدستورية ودعم الدولة المصرية.

محافظ الأقصر يتفقد عدد من المراكز الإنتخابية) (3)

وشهدت لجان قرية البعيرات بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، إقبالا كثيفا من الأهالى للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تراصت الطوابير للسيدات والرجال للتصويت والتأكيد على المشاركة الوطنية.

 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد ربيع، مدير عام قطاع الاتصالات بجنوب الصعيد، أنه شارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كافة أبناء وموظفى والعاملين بقطاع المصرية للاتصالات بمحافظة الأقصر، وذلك للمشاركة المشرفة من خيرة شباب وسيدات ورجال المصرية للاتصالات بشكل غير مسبوق بالصعيد، للتأكيد على دعم الدولة والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، حيث كانت نسبة الحضور فى التصويت من رجال الشركة مميزة للغاية، كما تواجدوا بشكل منظم ايضا امام اللجان بعد التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة.

والدة شهيدين ) (1)

وأضاف ربيع، لـ"اليوم السابع"، أنه كان قد تم قبل بدء التصويت تنظيم مؤتمر حشد لجماهير الأقصر بمبنى المصرية للاتصالات الرئيسى بالكرنك برعاية المصرية للاتصالات، وبحضور ضيوف وشخصيات عامة من الجهات المختلفة، تم بعدها نشر البانرات الدعائية التحفيزية بالميادين الرئيسية وعلى المبانى ذات نسبة المشاهدة الأعلى.

وكيل الأوقاف بالأقصر والأئمة والدعاة يتوافدون علي اللجان) (3)

وفى نفس السياق حرص مسئولو وموظفو إدارة القرنة للمياه على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعلى رأسهم مدير إدارة القرنة مصطفى محمد أحمد على لأداء الواجب الوطنى، كما تابعت إدارة البياضيه لمياه الشرب والصرف الصحى بتوجيه وإشراف عبد الشافى أمين مدير الإدارة، والمهندس صهيب جبريل مدير محطة مياه الرضوانية، ورؤساء الشبكات وإدارات المعمل والسلامة والصحة المعنية، على المرور وتأمين جميع لجان الدائره بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتفقد أحوال مرفقى المياه والصرف الصحى داخل كل لجنة للتأكد من توفر المياه وسلامة الصرف الصحى بها ومتابعة الشبكات بالمناطق المحيطه كافة.

 

كما أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالأقصر، تعليماته بضرورة متابعه مرفقى المياه والصرف باللجان، للتأكد من وصول المياه وسرعة التعامل مع أى مشاكل قد تطرئ من ضعف أو تسرب للمياه أو طفح بالصرف الصحى حتى لا تعيق عملية التصويت.

 

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